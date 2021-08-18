Исследователи выложили в сеть документы Внутренних войск НКВД о борьбе против УПА

Оригиналы этих документов пока сохраняются в РоSSии, доступ к ним ограничен.

Центр исследований освободительного движения начал выкладывать в открытый доступ документы из архива Внутренних войск НКВД, в которых говорится о борьбе против Украинской Повстанческой Армии.

Стартовая коллекция уже опубликована на сайте Электронный архив Украинского освободительного движения ко Дню Независимости.

"Всего в сети станут доступными более трех с половиной тысяч копий. Они будут охватывать период с 1944-1945 года. Документы описывают борьбу ВВ НКВД против украинского повстанческого движения на Западе Украины", - сказано в сообщении Центра исследований освободительного движения в фейсбуке.

В документах говорится об операциях Внутренних войск НКВД против украинских повстанцев на Волыни, Ровенщине, Тернопольщине, Львовщине, Ивано-Франковщине. Бывают документы, удостоверяющие события и на Житомирщине, Хмельничине, Винничине, а также на территории современных Румынии и Польши .

В первый сборник опубликованных документов вошли:

план расположения внутренних войск НКВД в УССР, Польши , Румынии и Чехословакии;

донесение начальника Управления Внутренних войск НКВД руководству с просьбой сформировать отдельный батальон для борьбы с украинскими повстанцами;

жалоба на отсутствие поставки продовольствия для батальона;

донесение о задержании дезертиров и военных, которые отстали от своих частей;

указания руководству войск НКВД по охране тыла.

Оригиналы этих документов пока сохраняются в РоSSии, доступ к ним ограничен. В середине 1990-х украинские исследователи нашли след этих документов в РоSSийской Федерации.

По инициативе украинской ученого и архивиста Анатолия Кентия было создано копию большей части этого архива в виде микрофильмов. В Украину на пленках вернулось около 400 дел.

"Архив будет полезен исследователям, историкам, студентам и аспирантам, всем кто интересуется историей Украины, СССР и Центральной и Восточной Европы в XX в., событиями периода Второй мировой войны, борьбой народов СССР за независимость, историей тоталитарных режимов и историей репрессий", - отмечается на странице совместного проекта ЦИОД и ЛНУ им. И. Франко.

1943 года немецко-советский фронт продвинулся на территорию Западной Украины, где партизанскую войну вела Украинская повстанческая армия. Советская власть начала свою борьбу с подпольем. Ответственными за ликвидацию украинского освободительного движения стали Внутренние войска НКВД - это воинское формирование, которое использовалось для борьбы с врагами режима внутри страны.

В конце 1980-х годов архивы Внутренних войск НКВД, рассказывающие о борьбе с ОУН и УПА, были вывезены с территории Украины в Москву.