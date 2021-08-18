Одного из нападавших на журналиста "Букв" арестовали, второго отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на журналиста Александра Кужельного Никите Губскому в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Укринформ.

"Суд постановил: ходатайство удовлетворить. Применить к Губскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 16 октября включительно в пределах срока досудебного расследования", - заявила следственный судья Ирина Литвинова.

Адвокат подозреваемого заявил, что будет подавать апелляцию на это решение суда.

Характеризуя подзащитного, адвокат отметил, что он, среди прочего, имеет работу - работает кладовщиком, и работает по графику "две дневные смены - две ночные смены". Губский, по информации юриста, ранее судимым не был.

В общении с журналистами Губский уточнил, что он признает свою вину.

"Я понял, что я совершил преступление, за которое я готов ответить", - сказал подозреваемый.

Второго фигуранта дела о нападении на фотокора "Букв", 17-летнего Антона Голощапова, суд отправил под домашний арест до 15 октября, информирует Суспільне.

Напомним, Александра Кужельного избили 14 августа после митинга представителей столичной организации партии "Национальный корпус". Несколько человек догнали его и начали в агрессивной форме требовать удалить сделанные им фотографии.

По факту избиения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Нападавшие в присутствии лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого попросили прощения у фотокора, после чего полиция сообщила им о подозрении.