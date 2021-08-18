Одного из нападавших на журналиста "Букв" арестовали, второго отправили под домашний арест

Александра Кужельного избили 14 августа после митинга "Нацкорпуса"

Одного из нападавших на журналиста "Букв" арестовали, второго отправили под домашний арест
Фото: Суспільне

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на журналиста Александра Кужельного Никите Губскому в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Укринформ.

"Суд постановил: ходатайство удовлетворить. Применить к Губскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 16 октября включительно в пределах срока досудебного расследования", - заявила следственный судья Ирина Литвинова.

Адвокат подозреваемого заявил, что будет подавать апелляцию на это решение суда.

Характеризуя подзащитного, адвокат отметил, что он, среди прочего, имеет работу - работает кладовщиком, и работает по графику "две дневные смены - две ночные смены". Губский, по информации юриста, ранее судимым не был.

В общении с журналистами Губский уточнил, что он признает свою вину.

"Я понял, что я совершил преступление, за которое я готов ответить", - сказал подозреваемый.

Второго фигуранта дела о нападении на фотокора "Букв", 17-летнего Антона Голощапова, суд отправил под домашний арест до 15 октября, информирует Суспільне.

Напомним, Александра Кужельного избили 14 августа после митинга представителей столичной организации партии "Национальный корпус". Несколько человек догнали его и начали в агрессивной форме требовать удалить сделанные им фотографии.

По факту избиения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Нападавшие в присутствии лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого попросили прощения у фотокора, после чего полиция сообщила им о подозрении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Послы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в АфганистанеПослы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в Афганистане
Из-за хаоса в аэропорту Афганистана погибли пять человек
Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"
Греция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформыГреция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca и отправит премьера на саммит Крымской платформы
В Чопе задержали беженца, который защищал права уйгуров, его могут выдать Китаю, - активистВ Чопе задержали беженца, который защищал права уйгуров, его могут выдать Китаю, - активист
Блок рекламы


Похожие новости
Министр обороны Афганистана призвал Интерпол арестовать президента Гани, который бежал из страныМинистр обороны Афганистана призвал Интерпол арестовать президента Гани, который бежал из страны
Суд продлил на два месяца домашний арест Антоненко и обязательства для ДугарСуд продлил на два месяца домашний арест Антоненко и обязательства для Дугар
Киевские фотокоры вышли на акцию протеста из-за избиения журналиста "Букв"Киевские фотокоры вышли на акцию протеста из-за избиения журналиста "Букв"
Главу Государственной зерновой корпорации отправили под ночной домашний арестГлаву Государственной зерновой корпорации отправили под ночной домашний арест
Чаус проведет под домашним арестом ближайшие 2 месяцаЧаус проведет под домашним арестом ближайшие 2 месяца
Апелляционная палата ВАКС оставила Чауса под домашним арестомАпелляционная палата ВАКС оставила Чауса под домашним арестом
Двум мужчинам, которые избили журналиста "Букв", сообщили о подозренииДвум мужчинам, которые избили журналиста "Букв", сообщили о подозрении
В Киеве после акции националистов на Банковой избили журналистаВ Киеве после акции националистов на Банковой избили журналиста
Одесскую депутата из партии Труханова арестовали по ходатайству НАБУОдесскую депутата из партии Труханова арестовали по ходатайству НАБУ
ГБР отказалось включить в "дело моряков" решение Международного морского трибунала в Гамбурге, - адвокатГБР отказалось включить в "дело моряков" решение Международного морского трибунала в Гамбурге, - адвокат
Последние новости
Подгружаем последние новости