Министр обороны Афганистана призвал Интерпол арестовать президента Гани, который бежал из страны

Мохаммади считает, что Ашраф Гани "продал родину".

Министр обороны Афганистана призвал Интерпол арестовать президента Гани, который бежал из страны
Ашраф Гані
Фото: ЕРА/UPG

Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать президента Ашрафа Гани, который бежал из страны.

Об этом он написал в своем Twitter.

Мохаммади считает, что Гани "продал родину".

"Те, кто торгует и продает родину должны наказываться и задерживаться", - написал Мохаммади.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, Ашраф Гани покинул страну. Это произошло перед наступлением талибов на Кабул. Сейчас место его пребывания неизвестно.

После этого первый вице-президент Афганистана, экс-голова разведки страны Амрулла Салех заявил, что после побега президента он является главой государства и призвал к сопротивлению талибам. Он заявил, что "в отличие от США и НАТО, жители Афганистана не теряли духа и видят впереди огромные возможности".

"Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан - это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на "Вьетконг"... Бесполезны предостережения закончено. Приобщайтесь к сопротивлению", - написал Салех в Twitter.

"Талибан", в свою очередь, объявил всеобщую амнистию и призвал чиновников возобновить работу. 16 августа представитель движения Сухайл Шахин заявил, что "Талибан" не допустит в стране самосуда и все политические наказания, в том числе казни и ампутации конечностей, будут применяться только по решению шариатского суда. По его словам, жителям страны позволят критиковать кого угодно, но казнить и забивать людей камнями без соответствующего судебного решения будет запрещено.

На следующей неделе страны G7 проведут виртуальный саммит по Афганистану. Об этом договорились президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон. США также отметили, что вопрос о признании лидеров радикального движения "Талибан" законными руководителями Афганистана пока преждевремен.

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