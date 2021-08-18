Ближайший соратник убитого главаря "ДНР" Захарченко оказался за решеткой в РоSSии

В РоSSии арестовали бывшего "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева, известного как "Саша Ташкент".

Об этом сообщила газета "Коммерсант".

Тимофеев был ближайшим соратником главаря "ДНР" Александра Захарченко и едва не погиб во время взрыва, который убил Захарченко. После того, как оккупационную администрацию возглавил Денис Пушилин, Тимофеев бежал за границу и поселился в РоSSии.

Как выяснило издание, в апреле против него было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ). Он вместе с бизнесменом Игорем Сосновским обещал фигуранту одного из уголовных дел о хищении за 5 млн долларов добиться закрытия производства.

"Они убеждали господина Шпака, что могут решить его проблемы. Сначала, предлагали фигуранты, что за полмиллиона долларов они организуют передачу уголовного дела господина Шпака из следственного департамента МВД РФ в следственное управление ФСБ. За это они запросили $500 тыс. На втором этапе комбинации, которая должна была обойтись господину Шпаку уже в $4,5 млн, силовики прекратили бы уголовное преследование бизнесмена, переведя его в свидетели по делу, и, соответственно, сняли бы его с международного розыска", - пишет газета.

Мужчина, который находится за пределами РоSSии, понял, что его разводят, и сдал Тимофеева и Сосновского правоохранителям.

Сообщник Тимофеева признал вину и дал показания против него. Тимофеев же пытался бежать, сменил место жительства и номер телефона. В связи с этим после задержания его отправили в СИЗО .

Там он находится с конца весны. На днях срок ареста Тимофееву продлили до октября.

Напомним, что Тимофеев-Ташкент в Украине является подозреваемым по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (участие в террористической группе или террористической организации).