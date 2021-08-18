Чернышов опроверг информацию о назначении на должность главы КГГА

Второй вероятный кандидат тоже пока остается на своей должности.

Чернышов опроверг информацию о назначении на должность главы КГГА
Олексій Чернишов

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов опроверг информацию о его назначении на должность главы Киевской городской государственной администрации.

"Сегодняшняя информация о моем назначении на должность главы КГГА не соответствует действительности. Я продолжаю работать на должности Министра развития общин и территорий Украины", - написал он в фейсбуке.

Он отметил, что развитие регионов Украины - приоритет работы правительства и Минрегиона в частности. Киевщина и город Киев не является исключением. "Вместе с командой работаем над тем, чтобы каждая община стала экономически успешной и комфортной для людей", - добавил Чернышов.

Как пишет в своем телеграм-канале шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, в пятницу, 20 августа, Киев получит нового главу КГГА. По ее информации, второй вероятный кандидат на должность - глава Госаудитслужбы Геннадий Плис, который в свое время был заместителем Кличко и очень хорошо знает Киев. Однако "ни Плис, ни Чернышов на главу КГГА в настоящее время не идут".

Напомним, 16 августа мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение и заявил о попытке сменить его на "залетного ставленника". Он считает, что его вопреки Конституции хотят отстранить от должности главы КГГА и назначить туда другого человека.

По словам Кличко, массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти и длящиеся уже несколько месяцев, направленные на дискредитацию власти Киева и его лично.

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