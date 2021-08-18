К 30-летию Независимости Украины в Киеве впервые в истории откроется украинско-американская выставка "За волю Украины!" Актуально

В выставке принимают участие 20 музеев, архивов и библиотек из Украины и США.

К 30-летию Независимости Украины в Киеве впервые в истории откроется украинско-американская выставка "За волю Украины!"

По случаю 30-летия Независимости Украины Фонд Богдана Губского «Украина – ХХІ века» (www.ukraine-21century.com) совместно с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне (https://www.warmuseum.kiev.ua/) организовали масштабную украинско-американскую выставку «За волю Украины», которая откроется 20 августа в Киеве (ул. Лаврская, 27), и в которой принимают участие 20 музеев, архивов и библиотек из Украины и США.

Об этом сообщают пресс-службы Музея и Фонда.

Эта выставка - выдающееся событие в истории украинско-американских двусторонних отношений, когда впервые за 30 лет Независимости Украины и более чем 100-летнюю историю украинской диаспоры в выставке в Украине примут участие пять ведущих научных, музейных и культурно-просветительных украинских институтов в США: Украинский музей и библиотека в Стэмфорде, Украинский Национальный музей в Чикаго, Украинская Свободная Академия Наук в США, Украинский музей в Нью-Йорке, Украинский исторический и образовательный центр, из постоянной коллекции Музея имени Патриарха Мстислава, Сомерсет в Бавнд-Бруке. В совокупности они передали на временное экспонирование в Украину 181 раритет.

Уникальность выставки отметил генеральный директор Музея-организатора Иван Ковальчук: «Эта выставка не просто рассказывает об униформе украинского войска эпохи революций 1917-1921 гг., она рельефно передает преемственность национального государства, олицетворяет традиции украинского воинства и биографии ярких его представителей. Наконец, выставка о единстве украинства - в прошлом, настоящем и будущем! За Волю Украины!»

Другой важный ракурс экспозиции раскрывает Глава Совета Фонда Богдан Губский: «Выставка - стремление сквозь призму истории униформы возрожденного украинского войска начала ХХ в. засвидетельствовать прочную историческую связь современного поколения защитников Украины с участниками революций 1917-1921 гг. и путем культурной дипломатии развить сотрудничество с ведущими украинскими учреждениями США. Кроме того, организаторы ставят целью музейными средствами почтить Вооруженные Силы Украины - ключевой гарант государственной независимости, что приобретает особую актуальность в условиях воюющей страны».

На выставке представлены артефакты, которые охватывают период 1914-1923 гг. Они освещают историю украинской униформы эпохи сечевых стрельцов, УНР, ЗУНР, правления гетмана Павла Скоропадского, Директории УНР. Большинство экспонатов никогда до сих пор не публиковались и не были известны не только широкой общественности, но и узкому кругу специалистов.

Среди раритетов - форма, награды, знамена, военные отличия Украинских милитаристских формаций периода революций, в частности, полковника УСС эрцгерцога Вильгельма Франца Австрийского (Василия Вышиваного), генерала Армии УНР Александра Загродского, капитан-лейтенанта Святослава Шрамченко.

Выдающимся памятником является также «Альбом униформ Украинской армии и Флеты периода освободительной борьбы (1917-1921)», созданный в 1937 году геральдиком Николаем Битинским. Это мировая премьера уникальной художественной достопримечательности.

Выставка продлится до 31 мая 2022 года.

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