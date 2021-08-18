Глава Европарламента выступил за равномерное распределение беженцев из Афганистана между странами ЕС

"Мы должны защитить тех, кто сотрудничал с нами, поскольку им грозит месть".

Европейский Союз несет ответственность за приют афганских беженцев и не может оставить людей, которые работали на ЕС в Афганистане, из-за угрозы "мести".

Об этом заявил президент Европарламента Давид Сассоли, передает Reuters.

"Мы должны защитить тех, кто работал для нас и сотрудничал с нами, мы не можем оставить их на произвол судьбы, поскольку им грозит месть", - сказал Сассоли, выступая в Вильнюсе.

Он отметил, что Еврокомиссия может распорядиться относительно равномерного распределения беженцев между странами-членами (ЕС), "причем это необходимо сделать быстро".

Напомним, экс-президент США Джордж Буш, который инициировал военную кампанию в Афганистане после террористических атак 11 сентября 2001 года, призвал правительство США ускорить оказание помощи беженцам, покидающим страну после захвата ее талибами.

В то же время Буш выразил убеждение, что союзники США , а также частные неправительственные организации, должны оказать помощь беженцам.

По словам представителя служб безопасности одной из западных стран, по состоянию на 18 августа с Афганистана на военных самолетах были эвакуированы более 2200 дипломатов и гражданских лиц.