Президент Афганистана с семьей находится в ОАЭ
После захвата талибами Кабула Гани бежал из страны.
Президент Афганистана Ашраф Гани и его семья, которые сбежали в воскресенье из страны, находятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Эту информацию подтвердил МИД ОАЭ, передает Reuters.
"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям", - говорится в заявлении министерства.
Других деталей не сообщается.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск в апреле 2021 года. По состоянию на 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение было неизвестно.