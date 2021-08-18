Президент Афганистана с семьей находится в ОАЭ

Президент Афганистана Ашраф Гани и его семья, которые сбежали в воскресенье из страны, находятся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Эту информацию подтвердил МИД ОАЭ , передает Reuters.

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям", - говорится в заявлении министерства.

Других деталей не сообщается.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск в апреле 2021 года. По состоянию на 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение было неизвестно.