Внеочередную сессию Рады из-за большого Государственного герба созывают 24 августа

Разумков подписал распоряжение по требованию Президента.

Внеочередную сессию Рады из-за большого Государственного герба созывают 24 августа
Великий Державний Герб України

Проект Закона о большом Государственном Гербе Украины (№5712) народные депутаты рассмотрят на внеочередной сессии 24 августа.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний.

"Спикер Парламента Дмитрий Разумков в связи с требованием Президента Украины подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины - 24 августа в 14:20", - написала она.

Вчера о созыве внеочередной сессии Совета по законопроекту о большом Государственном гербе сообщил депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. Он отметил, что в парламенте пока нет голосов для принятия этого документа. По мнению депутата, провал голосования может стать основанием для роспуска Верховной Рады.

Нардеп также обратил внимание на необходимость накануне Дня независимости провести инициированную парламентом внеочередную сессию, посвященную Крымской платформе.

В прошлом году Рада проголосовала за объявление конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба. Этот конкурс является уже четвертым, на котором выбирали лучший эскиз. В ноябре Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины объявил победителей.

В этом году президент Владимир Зеленский внес законопроект о большом Государственном гербе в Верховную Раду как неотложный. 29 июня на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта. Эскиз, содержащийся в документе, существенно отличается от того, который победил на прошлогоднем конкурсе.

В Украине в последнее время раздаются призывы отменить норму Конституции, которая предусматривает наличие большого Государственного герба, оставив трезубец как единственный герб Украины.

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