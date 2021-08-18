Сын экс-нардепа Дубневича получил 16 участков под жилищное строительство вблизи Львова

Депутаты Солонковского сельсовета позволили изменить целевое назначение участков в Зубре.

Сын экс-нардепа Дубневича получил 16 участков под жилищное строительство вблизи Львова
Павло Дубневич
Фото: zaxid.net

Депутаты Солонковского сельского совета на Львовщине позволили Павлу Дубневичу - сыну бывшего народного депутата, а ныне главы Солонковской ОТГ Богдана Дубневича - оформить 16 земельных участков под строительство жилых домов. Ранее эти участки предусматривались под сельское хозяйство, передает ZAXID.NET.

В частности, во время заседания сессии 17 июня депутаты Солонковского сельского совета позволили Павлу Дубневичу изменить целевое назначение 16 земельных участков в Зубре, которые он скупил в течение 2018-2021 годов под сельское хозяйство. Теперь Павлу Дубневичу позволили изменить назначение земли под строительство и обслуживание жилых домов.

В начале июня журналисты обнаружили, что братья Дубневичи захватили более 120 га территории между селами Зубра и Пасеки-Зубрицкие. Земельные участки они регистрируют на родственников и подконтрольные компании. Участки Павла Дубневича расположены между Сиховом и территорией АПП "Львовское", их общая площадь составляет 2,2 га.

"Кроме этого, 29 июля депутаты Солонковского сельсовета позволили дочери Богдана Дубневича - Надежде Гичце разработать детальный план территории (ДПТ) на ул. Лесной в Зубре. Пока неизвестно, с какой целью будет разрабатываться этот ДПТ, однако обычно такие планы создают для нового строительства. Именно на улице Лесной в Зубре проживают братья Дубневичи и их родственники", - сообщает издание.

На этой же сессии 29 июля депутаты выделили 0,2 га земли Надежде Дубневич - вероятной родственнице братьев Дубневичей.

Также ZAXID.NET ранее сообщал, что родственников братьев Дубневичей обвиняют в незаконном строительстве многоквартирного дома в Зубре.

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