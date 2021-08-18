В Департаменте образования и науки Киева устроили обыск

Дело касается присвоения миллиона гривен.

В Департаменте образования и науки Киева устроили обыск
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следователи полиции Киева в среду, 18 августа, устроили обыск в Департаменте образования и науки КГГА по делу о нецелевом использовании 1 млн гривен, предусмотренных на обслуживание модульных индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии в учебных заведениях.

Об этом сообщила директор департамента Елена Фиданян и пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Должностные лица Департамента и КП «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях г. Киева» на протяжении 2019-2020 годов вопреки требованиям бюджетного законодательства внесли в план использования бюджетных средств расходы на цели, не предусмотренные распоряжением КГГА и бюджетом города Киева, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств в размере более 1 млн. грн. с целью их дальнейшего присвоения", - считает следствие.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса.

Напомним, что 16 августа прошли обыски в транспортном департаменте КГГА.

Столичные власти считают следственные действия, "парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти" давлением на КГГА. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что эти действия направлены на дискредитацию власти Киева и его лично, а конечной целью является его увольнение с должности главы КГГА.

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