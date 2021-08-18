В Германии решили, что Северному потоку-2 еще угрожают 7 рисков

Соединенные Штаты и Германия пришли к компромиссу по "Северному потоку-2" в июле, но риски для газопровода еще остаются. Об этом пишет немецкое деловое издание Handelsblatt.



Автор обзора выделила семь главных препятствий.



Самым главным препятствием журналист считает газовую директиву ЕС , которая была ужесточена на два года назад из-за роSSийского газопровода. По ее мнению, есть опасение, что в проект, который должны одобрить немецкие власти, вмешается Еврокомиссия, которая считает, что "Северный поток-2" не соответствует общим интересам ЕС .



"Конкретной проблемой для "Северного потока-2" может стать положение газовой директивы, согласно которому владелец любого газопровода не может быть и его оператором, что напрямую касается роSSийского государственного концерна "Газпром", стоящего за "Северным потоком-2", — пишет издание.



Еще одно препятствие, по мнению журналиста, связано с Польшей и прибалтийскими государствами. Она называет Польшу одним из самых ярых противников газопровода.



"Так же, как прибалтийцы и словаки, она использует геополитические аргументы: якобы ЕС попадет в энергетическую зависимость от РоSSии, что в свою очередь подвергнет риску безопасность союза. А из-за того, что РоSSия уже сейчас сократила поставки газа в Европу с целью оказать давление на процесс одобрения, просто отмахнуться от возражений этих стран нельзя", — замечает автор обзора.



Она также указывает на фактор Украины, которая беспокоится, что госбюджет, зависящий от доходов, получаемых за транзит газа, лишится денег с введением в эксплуатацию "Северного потока-2".



Следующее препятствие исходит от Европейского парламента, большинство которого негативно настроено против газопровода. Помешать запуску газопровода могут и "зеленые", которая выступает за тщательную перепроверку выполнения всех экологических предписаний строителями газопровода и в зависимости от результатов этих проверок вновь начать кампанию против "Северного потока-2".



Пятый риск для газового проекта издание связывает с Амосом Хохштейном, которого госсекретарь США Энтони Блинкен назначил главным советником по энергетической безопасности. Как пишет немецкая газета, А.Хохштейн является решительным противником "Северного потока-2", и его назначение говорит о том, что для США вопрос запуска газопровода еще не закрыт.



Экологические иски против газопровода и разбирательства по ним — шестое препятствие.



Последний риск для "Северного потока-2" связан с политикой ЕС в области защиты климата.



"Должно пройти 50 лет, прежде чем строительство "Северного потока-2" экономически окупится. Однако уже менее чем через 30 лет ЕС хочет стать климатически нейтральным, то есть больше не сжигать ископаемое топливо, к которому относится и природный газ. Как утверждают критики проекта, "Северный поток-2" приведет к эмиссии 100 миллионов тонн СО2", — пишет обозреватель немецкого издания.



