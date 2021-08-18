Кабмин планирует до конца года вакцинировать 50% взрослого населения

Кабинет министров рассчитывает, что к концу 2021 года в Украине удастся вакцинировать 50% взрослого населения.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду, 18 августа.

"По темпам вакцинации мы вышли на 1 млн прививок еженедельно. Каждую неделю все больше украинцев вакцинируются и получают защиту от вероятной госпитализации от тяжелого течения и в принципе от заболевания этой болезнью. Будем и дальше ускоряться, чтобы до конца года вакцинировать половину взрослого населения, или большую часть, как мы и обещали и договаривались", - сказал он.

Пока в Украине успели вакцинировать 2,85 млн человек (одну дозу - 4,85 млн).

Шмыгаль призвал местные власти помочь в выполнении этого плана.

"Важно, чтобы на выходные и в праздничные дни у людей была возможность вакцинироваться в том пункте вакцинации, где должны работать бесперебойно и приближенно к людям. В течение выходных и праздничных дней пункты вакцинации должны работать постоянно и в удобное время. Это единственный путь преодолеть пандемию и преодолеть эпидемию именно в нашей стране", - сказал Шмыгаль.

Напомним, предыдущий министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что Минздрав хочет до конца года вакцинировать 70% взрослого населения. Но активно прививки начали делать только после его отставки. В июне было сделано 1,5 млн уколов, в июле - 2,9 млн.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что для преодоления пандемии в каждой стране нужно до конца года вакцинировать 40% всего населения, а к середине 2022 года - 70%.