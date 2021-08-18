Более 2 200 дипломатов и гражданских эвакуировали из Афганистана военными рейсами

Около 150 украинцев ожидают эвакуации из Афганистана.

Более 2 200 дипломатов и гражданских эвакуировали из Афганистана военными рейсами
Аеропорт Кабула
Фото: topwar.ru

Более 2 200 дипломатов и других гражданских лиц были эвакуированы военными рейсами из Кабула.

Об этом сообщил представитель службы безопасности одной из западных стран в столице Афганистана, передает Reuters.

"На данный момент в логистике нет сбоев, и мы смогли вывезти немногим более 2 200 дипломатических сотрудников, сотрудников иностранных служб безопасности и афганцев, которые работали в посольствах", - сказал собеседник агентства.

Напомним, 16 августа Украина вывезла самолетом 79 человек, являющихся гражданами пяти стран.

О желании покинуть Афганистан сообщили еще более 150 украинцев, однако пока это сложно сделать.

В МИД Украины отрабатывают два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который вылетел сегодня из Киева.

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