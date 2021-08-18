Режиссера Сахру Карими эвакуировали из Афганистана в Украину

Кинорежиссер Сахра Карими вечером 17 августа прибыла в Украину из Афганистана. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Был рад приветствовать Сахру Карими и ее семью в Киеве . Они живы и здоровы. Сахра Карими является первой женщиной-главой "Афганфильма" и режиссером, чьи фильмы известны за пределами Афганистана. Жаль, что сегодняшний Афганистан опасен для таких блестящих талантов, как она", - написал Ермак в Twitter .

Карими в своем аккаунте в Twitter поблагодарила Офис президента Украины и украинское Министерство иностранных дел, которые вместе с турецкими и словацкими партнерами помогли ей эвакуироваться.

"Все вместе помогли мне выбраться из Кабула, спасли еще 11 человек", - написала Карими.

#SlovakFilmAndTVAcademy , (Wanda Hyricova),

#Ukrain_Government (President office and Ministry of Foreign Affairs) #Turkish_Government (Turkish Embassy) #EmbassyOfSlovakiaInIran

All together helped me to get out of Kabul,they also saved other 11person.



I am #alive and safe. pic.twitter.com/gtvoRLr7wH — Sahraa Karimi/ ???? ????? (@sahraakarimi) August 17, 2021

Ранее Карими написала открытое письмо, в котором призвала защитить женщин и художников от "Талибана".

"Все, о чем я так усердно работала как кинорежиссер в своей стране, находится под угрозой. Если талибы захватят власть, они запретят все искусство... Последние несколько недель талибы убивали наш народ, похитили много детей, они продавали маленьких девочек как невест своим мужчинам, они убили женщину из-за ее одежды, они выкололи глаза женщине, они пытали и убили одного из наших любимых комиков... ", - заявила она.

Сахра Карими стала первой женщиной, возглавившей Afghan Film - государственную кинокомпанию страны, а также единственная женщина в стране, получившая докторскую степень по кинопроизводству.

Напомним, после того, как "Талибан" в воскресенье зашел в Кабул, государства начали эвакуировать своих граждан домой. Украина также смогла вывезти самолетом более 70 человек из Украины и других стран, включая Беларусь . Это был рейс частной компании, государство за это не платило. Вывезти всех одновременно было невозможно, поскольку некоторые граждане не успели вовремя добраться в аэропорт, а самолету нужно было слетать, чтобы не застрять.

Желание покинуть Афганистан обнаружили еще более 150 украинцев, однако пока это сложно сделать.