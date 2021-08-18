В Беларуси силовики пришли с обысками к сотрудникам информагентства "БелаПАН"

Белорусское информационное агентство "БелаПАН" сообщило об обысках у его сотрудников.

Об этом успели сообщить, в частности, журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-издания Naviny.by, относящегося к "БелаПАН", Александр Зайцев, бухгалтер Екатерина Боева.

Главный редактор "БелаПАН" Ирина Левшина перестала выходить на связь, но свидетели рассказали агентству, что обыски проходят и у нее.

В январе сотрудники Следственного комитета Беларуси уже приходили с обыском в офис БелаПАН.

Тогда следственные действия проводились в рамках дела по статье 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса в отношении журналиста Андрея Александрова. В постановлении на обыск также была указана статья 293 (массовые беспорядки), а в июне Александрову выдвинули новое обвинение - в государственной измене (часть 1 статьи 356 УК).