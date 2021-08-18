В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников украинской революции 1917-1921 годов

Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников.

В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников украинской революции 1917-1921 годов

В Киеве в Мариинском парке начали монтировать сцену на месте массовых захоронений участников Октябрьского и Январского восстания.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопов.

"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов", - написал он в фейсбуке и опубликовал фото.

Прокопов отметил, что это захоронение находится в реестре недвижимых памятников.

"Обратите внимание на фото - сцена стоит просто-таки на памятном знаке. Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте?", - прокомментировал он снимки.

Фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv
Фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv

Напомним, накануне на Аллее Героев Небесной Сотни (часть улицы Институтской) посреди мемориала погибшим участникам Революции Достоинства ко Дню Независимости установили декорации для праздничной постановки - советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР.

В Офисе президента рассказали, что инсталляция должна была показать периоды, которые прошла Украина до обретения независимости. Предметы были установлены временно и для трансляции.

В КГГА заявили, что город не давал разрешения на установку там инсталляции. По плану, там должно было быть только возложение цветов.

Активисты начали ломать декорации, из-за чего возникли столкновения с полицией. Восемь участников были задержаны. С ними провели разъяснительную работу и отпустили. Никаких дел против активистов не открывали.

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