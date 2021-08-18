Кулеба опроверг информацию о "брошенных на произвол судьбы украинских военных в Афганистане"

Украинцы на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту с компанией, которая является субконтрактором ООН.

Кулеба опроверг информацию о "брошенных на произвол судьбы украинских военных в Афганистане"
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о "брошенных на произвол судьбы украинских военнослужащих" на базе в Афганистане.

Они являются бывшими военными, но на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту с компанией, которая является субконтрактором ООН. Об этом Кулеба написал в Facebook.

Украинское посольство в Таджикистане поддерживает связь с ними, на этой же базе остаются граждане других государств. Просто так выйти с базы невозможно, для этого нужен коридор.

"Нашим угрожают - ложь. Пока никакой прямой угрозы жизни и безопасности наших граждан нет. Этот вопрос на особом контроле. Идет спокойный переговорный процесс о путях выезда, без конфликтов или каких-либо запугиваний", - заверил министр.

Дмитрий Кулеба добавил, что украинцев вывезет или наше государство, или частные компании, по контракту с которыми они находились на базе.

После того, как "Талибан" в воскресенье зашел в Кабул, государства начали эвакуировать своих граждан домой. Украина также смогла вывезти самолетом более 70 человек из Украины и других стран, включая Беларусь. Это был рейс частной компании, государство за это не платило. Вывезти всех одновременно было невозможно, поскольку некоторые граждане не успели вовремя добраться в аэропорт, а самолету нужно было взлетать, чтобы не застрять.

О желании покинуть Афганистан сообщили еще более 150 украинцев, однако пока это сложно сделать.

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