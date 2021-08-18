Разумков созвал внеочередную сессию Рады на 23 августа

Депутаты будут принимать обращения в связи со стартом Крымской платформы.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

На внеочередной сессии будет рассматриваться проект постановления №5775 об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу по усилению сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РоSSийской Федерации.

Внеочередная сессия созывается по требованию 156 народных депутатов.

Напомним, что 24 августа Верховная Рада соберется на торжественное заседание, проведение которого требует сбора подписей народных депутатов, поскольку на нем не планируется принятие каких-либо решений.

Кроме того, президент Владимир Зеленский попросил созвать еще одну внеочередную сессию для рассмотрения законопроекта о большом государственном гербе Украины.

Следующая очередная сессия Верховной Рады начнется 7 сентября.