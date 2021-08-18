США считают преждевременным вопрос о признании талибов законной властью Афганистана

"Это будет зависеть от того, как они покажут остальному миру, кто они, и как они намерены действовать".

США считают преждевременным вопрос о признании талибов законной властью Афганистана
Фото: picture alliance/YAN ZHONGHUA

Вопрос о признании лидеров радикального движения "Талибан" законными руководителями Афганистана пока является преждевременным.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в Кабуле царит хаос. Нет утвержденного правительства или власти, поэтому преждевременно отвечать на этот вопрос", - сказал Салливан, отвечая на вопрос о возможности признания талибов законными представителями власти в Афганистане.

При этом он отметил, что это не исключается - все будет зависеть от их действий.

"В конце концов, это будет зависеть от "Талибана" - от того, как они покажут остальному миру, кто они, и как они намерены действовать", - добавил советник президента США.

Отметим, что при президентстве Дональда Трампа в 2020 году США, афганские власти и движение "Талибан" подписали в Дохе соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуске в стране мирного процесса.

Напомним, ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск в апреле 2021 года. По состоянию на 17 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе Кабул. Захват власти в Афганистане сопровождается большим количеством жертв среди гражданского населения.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в боевых действиях на территории Афганистана, если афганцы сами не готовы бороться с экстремистами. Он сказал, что страну смогут безопасно покинуть все, кто сотрудничал с США.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно. Однако, первый вице-президент Афганистана, экс-глава разведки страны Амрулла Салех заявил, что после побега президента он является главой государства и призвал к сопротивлению талибам.

Он заявил, что "в отличие от США и НАТО, жители Афганистана не падали духом и видят впереди огромные возможности".

"Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан - это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на "Вьетконг"... Пустые предостережения закончены. Приобщайтесь к сопротивлению", - написал Салех в Twitter.

"Талибан", в свою очередь, объявил всеобщую амнистию и призвал чиновников возобновить работу. 16 августа представитель движения Сухайл Шахин заявил, что "Талибан" не допустит в стране самосуда и каких-либо политических расправ, в том числе казни и ампутации конечностей будут применяться только по решению шариатского суда. По его словам, жителям страны позволят критиковать кого угодно, но казнить и забивать людей камнями без соответствующего судебного решения будет запрещено.

На следующей неделе страны G7 проведут виртуальный саммит по Афганистану.

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