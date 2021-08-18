Иран ускоряет обогащение урана на уровне, близком к оружию, - МАГАТЭ

При разрешенных 3,67% страна очищает уран на 60%, и делает это уже на двух каскадах.

Иран ускорил процесс обогащения урана на уровне, близком к уровню оружия. Об этом говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии, пишет Reuters.

В апреле Иран стал очищать уран на уровне 60%, а не 20%. Это произошло после аварийного отключения электроэнергии на ядерном предприятии в Натанге, в котором страна обвинила Израиль.

После этого, в мае, МАГАТЭ сообщило, что Иран использует один каскад (группу усовершенствованных центрифуг) для обогащения урана в Натанге. Теперь же агентство говорит, что Иран использует и второй каскад, ускоряет процесс.

Это решение Ирана является одним из тех, которые нарушают ядерное соглашение 2015 года, согласно которому Тегеран может обогащать уран только на уровне 3,67%. США и союзники предупредили, что задействование второго каскада угрожает будущему нового ядерного договора, работа над которым пока приостановлена.

Иран подтверждает, что его ядерная программа носит мирный характер, и страна сообщала МАГАТЭ о своей деятельности. Иран заявил также, что вернется к выполнению условий соглашения 2015 года, если США отменят свои санкции.

МАГАТЭ же говорит, что деятельность по обогащению металлического урана, которую ведет Иран , не может использоваться для гражданских целей. Металлический уран можно использовать для изготовления ядра ядерной бомбы, но Иран говорит, что разрабатывает реакторное топливо.

Напомним, что для создания ядерного оружия нужен уран, обогащенный до 90%. Впрочем, когда уран обогащен до 60%, для достижения более высокого уровня требуется очень мало времени.

Переход к обогащению урана до 60% происходит в Иране с апреля. Тогда МАГАТЭ потеряло доступ к данным и снимкам ядерных объектов Ирана из-за истечения соответствующего соглашения.

Соглашение по ядерной программе Ирана было заключено в Вене в 2015 году. Венское соглашение с Ираном подписали США , Великобритания, Франция, Германия, РФ , Китай , а также ЕС . В мае 2018 года Штаты по инициативе действующего тогда президента Дональда Трампа вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана. В свою очередь Иран официально прекратил выполнение части обязательств по условиям СВПД и сообщил об этом всем сторонам соглашения.

Новая администрация Джо Байдена выразила намерение вернуться к выполнению СВПД, что требует напряженных дипломатических усилий от всех участников соглашения.