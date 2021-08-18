Советскую инсталляцию уберут с Аллеи Героев Небесной Сотни

Организаторы согласились забрать с Аллеи Героев Небесной Сотни декорации, символизирующие советскую эпоху истории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти.

Отмечается, что конструкции, которые начали устанавливать на Аллее Героев Небесной Сотни, были частью исторической художественно-театральной постановки. По творческому замыслу режиссера, перформанс имел целью коротко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости. Временные декорации, которые символизировали различные временные периоды, были нужны для съемок проекта.

"Учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести съемки на другое место", - сказано в сообщении.

Напомним, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве , посреди мемориала погибшим участникам Революции Достоинства, установили декорации для праздничной постановки. Что именно там предполагалось, долгое время было неизвестно, но монтировщики установили советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР . В Офисе президента рассказали, что инсталляция должна была показать периоды, которые прошла Украина до обретения независимости.

В КГГА заявили, что город не давал разрешения на установку там инсталляции. По плану, там должно было быть только возложение цветов.

На место также пришли представители Нацкорпуса, которые разбили часть декораций. Нескольких активистов задержала полиция.

После волны общественного возмущения в Офисе президента решили пересмотреть творческую концепцию.