Министр транспорта США Пит Буттиджедж и его партнер станут родителями

Подробностей обретения отцовства он не сообщил.

Министр транспорта США Пит Буттиджедж и его партнер станут родителями
Пітер Буттіджедж
Фото: Breiburt

Глава министерства транспорта США Пит Буттиджедж, первым среди американских министров открыто объявивший о своей нетрадиционной ориентации, заявил, что они с партнером станут родителями.

Об этом сообщает Politico.

"Некоторое время мы с Частеном хотели увеличить свою семью. Мы рады сообщить, что мы стали родителями! Процесс еще не завершен, и мы благодарны за любовь, поддержку и уважение к нашей конфиденциальности, которые нам предложили", - написал Буттиджедж в Twitter .

Он не сообщил подробностей получения отцовства. Однако они с мужем сообщали о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, когда они пытались усыновить ребенка как семейная пара.

Напомним, Пит Буттиджедж должен представить Соединенные Штаты на учредительном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве на следующей неделе.

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