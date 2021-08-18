Министр транспорта США Пит Буттиджедж и его партнер станут родителями

Глава министерства транспорта США Пит Буттиджедж, первым среди американских министров открыто объявивший о своей нетрадиционной ориентации, заявил, что они с партнером станут родителями.

Об этом сообщает Politico.

"Некоторое время мы с Частеном хотели увеличить свою семью. Мы рады сообщить, что мы стали родителями! Процесс еще не завершен, и мы благодарны за любовь, поддержку и уважение к нашей конфиденциальности, которые нам предложили", - написал Буттиджедж в Twitter .

Он не сообщил подробностей получения отцовства. Однако они с мужем сообщали о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, когда они пытались усыновить ребенка как семейная пара.