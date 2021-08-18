СМИ назвали дату завершения строительства "Северного потока-2"

Природный газ из РоSSии будет прокачиваться в Германию, Нидерланды и северную Италию.

СМИ назвали дату завершения строительства "Северного потока-2"
Фото: pikabu.ru

Строительство газопровода “Северный поток-2” планируется завершить 23 августа. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Природный газ из РоSSии будет прокачиваться в Германию, Нидерланды и северную Италию", - сообщает ресурс.

Других деталей по завершению строительства роSSийского газопровода издание не приводит.

Ранее генеральный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительные работы на газопроводе "Северный поток-2" планируется завершить к концу лета, запустить трубопровод - до конца этого года.

21 июля США и Германия сообщили о соглашении, по которому американцы не будут мешать достройке "Северного потока-2", а Германия взамен обязуется выбить для Украины продолжение газового соглашения с Россией на 10 лет.

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау отметили, что подписанное соглашение значительно углубит политический кризис в Европе, и сообщили, что Украина и Польша заявили о совместном противодействии запуску газопровода.

В Европарламенте выступили с жестким заявлением о соглашении между США и ФРГ.

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