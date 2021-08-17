ЦИК снова просит Донецкую и Луганскую ОГА оценить возможность проведения местных выборов

Комиссия ожидает заключения от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 18 часов 19 августа.

ЦИК снова просит Донецкую и Луганскую ОГА оценить возможность проведения местных выборов
Фото: cvk.gov.ua

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вновь обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ВГА, чтобы оценить возможности проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

“Речь идет о безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, надлежащей подготовке и проведении выборов. В такой ситуации решение о возможности/невозможности проведения выборов Комиссия может принять на основании соответствующих выводов и рекомендаций областных военно-гражданских администраций и правоохранительных органов (как это было накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021)", - говорится в сообщении.

В случае, если станет возможным организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года - Комиссия должна принять соответствующее решение не позднее 21 августа 2021. Поэтому ЦИК ожидает заключения от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 18 часов 19 августа.

Это не первое обращение ЦИК к военно-гражданским администрациям. В июле прошлого года ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям - относительно выводов о возможности проведения в областях местных выборов 25 октября.

В августе Центральная избирательная комиссия получила от Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций выводы о невозможности проведения местных выборов в 18 территориальных общинах.

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