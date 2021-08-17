В Киеве прошли обыски в Святошинской и Соломенской РГА

Сотрудники Нацполиции и СБУ провели обыски в госучреждениях, в помещениях подрядных организаций и по месту жительства лиц, подозреваемых в завладении и растрате средств столичного и государственного бюджетов в крупных и особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Следственные действия, по ее словам, произошли на коммунальных предприятиях «Киевкоммунсервис», «Житлоинвестбуд-УКБ», в управлениях Святошинской и Соломенской РГА. По факту растраты средств на реконструкцию учебных заведений в Святошинском районе объявлено о подозрениях ряду должностных лиц.

"По результатам следственных действий Киевской городской прокуратурой 17 августа 2021 года сообщено о подозрении начальнику управления образования Святошинской РГА, который, достоверно зная о том, что внесенные подрядчиком сведения об объемах проведенных работ являются завышенными, подписал документы о перечислении подрядной организации почти 2 млн. грн. из городского бюджета", - написала она в Facebook.

Другой эпизод, по словам Максимец, касается хищения 1,3 млн грн на ремонте дорог в Соломенском районе.

"Соломенской окружной прокуратурой города Киева в рамках расследования производства о хищении средств, выделенных на ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий 17 августа 2021 года сообщено о подозрении начальнику управления ЖКХ, подрядчику и инженеру технадзора. Указанные должностные лица подписали акты выполненных работ по завышенным объемам и стоимости, чем нанесли ущерб местному бюджету почти на 1,3 млн гривень", - отметила пресс-секретарь.

Она также отметила, что в ближайшее время будет дана правовая оценка действиям должностных лиц коммунальных и коммерческих предприятий, задействованных в схемах хищения средств территориальной общины.

Напомним, следователи Национального антикоррупционного бюро 10 августа устроили обыск у Сергея Коренева, заместителя мэра Николаева.