Зеленский созывает внеочередную сессию Рады из-за большого Государственного герба, - Юрчишин

В парламенте пока нет голосов для принятия этого документа.

Президент Владимир Зеленский созывает внеочередную сессию Верховной Рады относительно законопроекта о большом Государственном гербе.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

“Думаете бутафорией на Аллее Небесной Сотни постановки ко Дню Независимости от власти закончились? Нет, это только цветочки. Президент 17 августа инициировал созыв внеочередной сессии парламента по законопроекту о большом гербе. Согласно законодательству, эта сессия должна пройти не позднее 23 августа. Для утверждения большого герба необходимо 300 голосов депутатов", - написал Юрчишин.

Фото: www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn

Он отметил, что в парламенте пока нет голосов для принятия этого документа. По мнению депутата, провал голосования может стать основанием для роспуска Верховной Рады.

"Атаковать, скорее всего, будут не так ВРУ, как Дмитрия Разумкова, возложив на него вину за провал. Но если "уйдут" Разумкова - следующей точно пойдет эта ВРУ, потому что самостоятельности и так офисно-президентского парламента станет еще меньше", - написал Юрчишин.

Он также обратил внимание на необходимость накануне Дня независимости провести инициированную парламентом внеочередную сессию, посвященную Крымской платформе.

"По состоянию на вчера было 120 подписей под этой инициативой. И не постановочно, и о реальных, а не надуманных проблемах. Но эту власть именно постановки и интересуют", - написал депутат.

Стоит отметить, что в Конституции Тризуб утвержден как главный элемент большого Государственного Герба. В 1996 году Конституционная комиссия предлагала вписать в окончательный проект Основного закона только один герб, однако в последний момент наличие большого герба было утверждено в 20-й статье.

В прошлом году Рада проголосовала за объявление конкурса на лучший эскиз Большого Государственного Герба. Этот конкурс является уже четвертым, на котором выбирали лучший эскиз. В ноябре Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины объявил победителей.

В этом году президент Владимир Зеленский внес законопроект о большом Государственном гербе в Верховную Раду как неотложный. 29 июня на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта. Эскиз, который содержится в документе, существенно отличается от того, который победил на прошлогоднем конкурсе.

В Украине в последнее время раздаются призывы отменить норму Конституции, которая предусматривает наличие большого Государственного герба, оставив трезубец как единственный герб Украины.