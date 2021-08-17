Дипломаты Украины и Израиля обсудили детали паломничества хасидов в Умань

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана.

Фото: www.facebook.com/UkraineInIsrael

Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук провел встречи с представителями Бреславского раввинского комитета в Израиле. Стороны обсудили вопросы, связанные с паломничеством к могиле цадика Нахмана во время празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.

"Посол проинформировал о новых правилах выезда в Украину, включая необходимость предъявления паспорта вакцинации, отрицательного результата теста на COVID-19, полиса страхования, а также подчеркнул необходимость соблюдения противоэпидемических мероприятий на территории Украины на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители раввинского комитета обязались проводить информационно-разъяснительную работу среди хасидской общины о необходимости соблюдения требований украинского законодательства при пересечении государственной границы и соблюдения общественного порядка во время пребывания на территории Украины.

Стороны согласились сотрудничать по всем организационным вопросам в рамках подготовки и проведения нынешнего визита паломников в Украину.

Вместе с тем посол Израиля в Украине Михаэль Бродский провел ряд встреч с украинскими чиновниками.

"Готовимся к Умани-2021: провел очень полезные встречи с главой Национальной полиции, главой государственной службы по чрезвычайным ситуациям, заместителем Министра здравоохранения и Национальной службы безопасности Украины", - приводит слова дипломата пресс-служба посольства Израиля в Украине.

Напомним, в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников. В прошлом году в связи с ростом количества больных коронавирусом, въезд иностранцев в Украину было запрещен до 28 сентября, однако в Украину старались попасть тысячи паломников.

В этом году в Украине изменили правила въезда для иностранных граждан, приезжающих для совершения паломничества.

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