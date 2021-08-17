На саммите первых леди и джентльменов в Киеве будет 11 участников - Кулеба

Саммит "Мягкая сила в новой реальности" инициировала Елена Зеленская.

На саммите первых леди и джентльменов в Киеве будет 11 участников - Кулеба
Олена Зеленська

На саммите первых леди и джентльменов, который состоится в Киеве 23 августа, будет 11 участников.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Для первого саммита мы собрали достаточное количество участников. Их будет 11. Учитывая COVID-19, некоторые из них будут онлайн, некоторые будут присутствовать физически, но это очень-очень хороший результат для первого такого саммита. Я убежден, что на следующем саммите участников уже будет больше, мы над этим тоже будем работать", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, участниками саммита будут не только первые леди, но и эксперты.

"Там будут звезды среди первых леди, также настоящие звезды среди экспертов и модераторов", - добавил Кулеба.

Глава МИД отметил, что локацией для саммита будет София Киевская.

Напомним, саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности" инициирует супруга президента Украины Елена Зеленская. Мероприятие будет направлено на решение гуманитарных вопросов.

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