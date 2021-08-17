Украинцев из Афганистана эвакуировал частный самолет, - Кулеба

Организация эвакуации была осуществлена менее чем за 24 часа.

Эвакуация граждан Украины из Афганистана не оплачивается из государственного бюджета.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы не платили за этот самолет, потому что мы заранее начали - когда началось наступление талибов, мы заранее начали искать варианты эвакуации. Обычно эвакуация происходит так: ты отправляешь свой самолет, он забирает кого-то и возвращается. Эта опция была для нас недоступна, потому что шел захват власти, и аэропорт не принимал самолеты. Поэтому мы начали другие варианты, и нашли украинский самолет, частный, который находился в тот момент в аэропорту Кабула. Владельцы этого самолета проявили понимание, и сотрудничали с правительством для того, чтобы забрать на борт граждан", - сказал Кулеба.

Он уточнил, что организация эвакуации была осуществлена менее чем за 24 часа.

"Мы бы вывезли больше граждан Украины, но они просто не могли добраться на тот момент в аэропорту. Физически. А самолет должен был лететь, иначе он застрял бы и не вылетел вообще", - добавил Кулеба.

Напомним, накануне "Талибан" вошел в пригород Кабула, перед тем несколько недель он захватывал столицы провинций. Президент Афганистана выехал из страны. Государства массово эвакуируют своих граждан. Украина вывезла самолетом 79 человек, граждан пяти стран.

Захват власти в Афганистане сопровождается большим количеством жертв среди гражданского населения.