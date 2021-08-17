Первый вице-президент Афганистана призвал к сопротивлению талибам

"Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным временным президентом".

Первый вице-президент Афганистана, экс-глава разведки страны Амрулла Салех заявил, что после бегства президента Ашрафа Гани он является главой государства и призвал к сопротивлению талибам.

Об этом он написал в Twitter .

"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент исполняет обязанности президента. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным временным президентом. Связываюсь со всеми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой и согласием", - написал Салех.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021

Он также добавил, что "в отличие от США и НАТО, жители Афганистана не теряли духа и видят впереди огромные возможности".

"Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан - это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на "Вьетконг"... Напрасные предостережения закончены. Приобщайтесь к сопротивлению", - написал он.

It is futile to argue with @POTUS on Afg now. Let him digest it. We d Afgs must prove tht Afgh isn't Vietnam & the Talibs aren't even remotely like Vietcong. Unlike US/NATO we hvn't lost spirit & see enormous oprtnities ahead. Useless caveats are finished. JOIN THE RESISTANCE. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021

Ранее Салех заявлял, что никогда и ни при каких обстоятельствах не склонится перед талибскими террористами и не будет работать "под одной крышей с "Талибаном".

Напомним, Салеха считают одним из самых непримиримых противников талибов. На его жизнь было совершено множество покушений, его несколько раз был ранен. Последнее покушение произошло 9 сентября 2020 года - террорист-смертник пытался взорвать Салеха. Тогда погибли по меньшей мере 10 человек и еще 16 получили ранения, в том числе - охранники вице-президента.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск в апреле 2021 года. По состоянию на 15 августа движение "Талибан" взял под контроль практически всю страну, в том числе Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

Иностранные государства начали эвакуацию своих граждан из Афганистана.