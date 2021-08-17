Подозреваемый в получении взятки глава Харьковского облсовета Товмасян написал заявление об увольнении

Он также подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19 августа.

Глава Харьковского облсовета Артур Товмасян, которого подозревают в получении 1 млн гривень взятки, написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Принял ответственное и взвешенное решение - написал заявление о сложении полномочий главы Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19 августа. Благодарен коллегам-депутатам за работу, прошу всех поддержать мою позицию. Не прикрываюсь никакими должностями и политической принадлежностью. Буду защищать имя в суде. Убежден, что справедливость восторжествует", - написал Товмасян.

Напомним, депутат от партии "Слуга народа" Товмасян был избран на должность председателя облсовета 11 декабря прошлого года. Он был единственным претендентом на эту должность. 4 августа этого года, после обвинения во взяточничестве, его исключили из фракции.

5 августа Высший антикоррупционный суд избрал Товмасяну мера пресечения - он должен уплатить почти 3 млн гривень залога и выполнять ряд процессуальных обязательств.

Товмасян (1981 г.р.) с апреля 2020 года возглавлял Харьковскую райгосадминистрацию. До этого работал на различных должностях в органах юстиции, в том числе возглавлял Управление государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Запорожской области и был заместителем начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы в Харьковской области.