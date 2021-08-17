РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В течение суток, 17 августа, со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи Причепиловки противник дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Водяное, что у Донецка, вооруженные формирования РФ применили минометы 120-го калибра.

У поселка Пески враг вел огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь", - сообщили в штабе.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ .

Напомним, за прошедшие сутки, 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.