Суд продлил на два месяца домашний арест Антоненко и обязательства для Дугар
Заседание по существу обвинения отложено до 11 часов 31 августа.
Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Андрей Антоненко до 17 октября остается под домашний арестом, а Яна Дугар - под личным обязательством.
Соответствующее решение суд вынес во вторник, удовлетворив ходатайство прокурора, передает "Интерфакс-Украина".
"Продолжить круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля в 17 октября 2021 года... Продлить срок действия личных обязательств обвиняемой Дугар... до 17 октября 2021 года", - говорится в постановлении суда.
Судебное заседание по существу обвинения отложено до 11 часов 31 августа.
Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева было взорвано машину руководителя интернет-издания "Украинская правда" Елены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
О подозрении в убийстве Шеремета сообщено трем лицам: военной медсестре Яне Дугар, волонтеру и детском медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.
25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугар и Кузьменко в причастности к убийству Шеремета будет осуществлять суд присяжных.
Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугар положено личные обязательства, а Антоненко более года держали под стражей.
Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. 30 апреля 2021 года Шевченковский райсуд изменил меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.
Ни один из обвиняемых своей вины в причастности к убийству Шеремета не признает.