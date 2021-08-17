Суд продлил на два месяца домашний арест Антоненко и обязательства для Дугар

Заседание по существу обвинения отложено до 11 часов 31 августа.

Суд продлил на два месяца домашний арест Антоненко и обязательства для Дугар
Фото: Lb.ua

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Андрей Антоненко до 17 октября остается под домашний арестом, а Яна Дугар - под личным обязательством.

Соответствующее решение суд вынес во вторник, удовлетворив ходатайство прокурора, передает "Интерфакс-Украина".

"Продолжить круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля в 17 октября 2021 года... Продлить срок действия личных обязательств обвиняемой Дугар... до 17 октября 2021 года", - говорится в постановлении суда.

Судебное заседание по существу обвинения отложено до 11 часов 31 августа.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева было взорвано машину руководителя интернет-издания "Украинская правда" Елены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

О подозрении в убийстве Шеремета сообщено трем лицам: военной медсестре Яне Дугар, волонтеру и детском медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугар и Кузьменко в причастности к убийству Шеремета будет осуществлять суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугар положено личные обязательства, а Антоненко более года держали под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. 30 апреля 2021 года Шевченковский райсуд изменил меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.

Ни один из обвиняемых своей вины в причастности к убийству Шеремета не признает.

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