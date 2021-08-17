Разумков до сих пор не вакцинировался от ковида

Спикер считает, что его защитят антитела после болезни.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков до сих пор не вакцинировался от коронавирусной болезни.

Об этом он рассказал на брифинге во время поездки в Полтавскую область, пишет "Укрінформ".

"Пока не вакцинировался. К счастью или к сожалению, мы с женой в прошлом году переболели CОVID-19, у нас еще есть антитела", - сказал спикер.

Он считает, что есть много людей, кому вакцинация нужнее чем ему.

Напомним, что Центр общественного здоровья рекомендует вакцинироваться от ковида, независимо от того, болел человек или нет. Там утверждают, что приобретенный естественным путем иммунитет не гарантирует того, что человек не заболеет снова на эту инфекцию, и тяжесть нового заболевания не зависит от того, как человек болел COVID-19 ранее.

Зато иммунитет, который развивается после вакцинации, может обеспечить надежную защиту от коронавирусной болезни. Вакцинированы люди очень редко болеют COVID-19. Если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений.

Президент Владимир Зеленский вакцинировался от ковида одним из первых для популяризации прививок.

По состоянию на утро 17 августа в Украине прививки от ковида получили почти 4,8 млн человек, в том числе полный курс - 2,8 млн.