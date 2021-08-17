Глава центробанка Афганистана рассказал, как бежал из Кабула, и обвинил президента Гани в создании хаоса

Банкиру удалось вылететь из страны на военном самолете с дипломатами.

Глава центробанка Афганистана рассказал, как бежал из Кабула, и обвинил президента Гани в создании хаоса
Фото: wikipedia.org

Глава центрального банка Афганистана Аймал Ахмади рассказал в твиттере о хаосе, который царил в Кабуле накануне захвата власти талибами, и обвинил в этом президента Ашрафа Гани и его советников.

"Хотя в течение последних месяцев "Талибан" захватил значительную часть сельских территорий, первая провинциальная столица пала лишь чуть больше недели назад. В пятницу, 6 августа, сдался Зарандж. В течение следующих шести дней сдались еще несколько провинций, в частности, на севере. Ходили слухи, что указания не оказывать сопротивления якобы идут сверху", - написал Ахмади в серии из двух десятков твитов.

По его словам, на этом фоне афганская валюта начала дешеветь, но центробанку удалось стабилизировать макроэкономические показатели.

"А потом наступил четверг. У меня был обычный рабочий день. Утром сдался город Газни. Я ушел с работы, и пока добрался домой - Герат, Кандагар и Багдис тоже сдались, а на Гельманд шла серьезная атака", - рассказал Ахмади.

"Пятница - нам сообщили по телефону, что, учитывая ухудшение ситуации, мы больше не будем получать долларовые поставки. Люди начали распускать слухи, что я убежал, в пятницу", - рассказал банкир.

В субботу центральному банку Афганистана пришлось ограничить поставки валюты, что еще больше усилило панику. Курс доллара моментально подскочил на 20%, но затем его удалось немного стабилизировать. Ахмади утверждает, что лично встречался с представителями банков, чтобы успокоить их.

"Не верится, что это было всего за день до того, как сдался Кабул. В субботу вечером мне позвонили из дома, чтобы сказать, что большинство чиновников оставили посты. Я был ошарашен. Служба безопасности спрогнозировала, что талибы прибудут в Кабул в течение 36 часов, и город падет в течение 56 часов. Я начал переживать и на всякий случай купил билеты на понедельник", - рассказал банкир.

"В воскресенье я пришел на работу. Сообщения все утро становились все более тревожными. Поэтому я ушел из банка, переложив обязанности на заместителей. Чувствовал себя ужасно, бросив персонал", - написал он.

Прибыв в аэропорт, банкир увидел многих политиков, в том числе "якобы довольного" главу парламента и вице-президента Сарвара Даниша, который собирался в Катар. Увидев такую картину, банкир спешно приобрел новые билеты - на вечер воскресенья.

"А потом у меня земля ушла из-под ног: президент уже покинул страну. Я сразу понял, что мой рейс будет отменен, и будет хаос", - сказал он.

В самолет Kam Air, которым собирался лететь банкир, набилось более 300 пассажиров на 100 мест. Тогда ему удалось попасть на борт другого военного самолета, которым эвакуировали представителей одного из западных посольств.

Ахмади подчеркнул, что так не должно быть, и обвинил в хаосе президента Гани. "Я не могу простить ему создание такого хаоса без переходного плана. Он имел отличные идеи, но исполнение подвело. Если я причастен к этому, беру на себя свою часть ответственности", - написал банкир.

Он пояснил, что был вынужден покинуть страну, зная, что его ищут талибы.

Где он находится сейчас, Ахмади не сообщил.

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