У Зеленского обещают "пересмотреть концепцию" советской инсталляции на Аллее Небесной Сотни

"Это должна быть декорация для телевизионной съемки".

В Офисе президента Владимира Зеленского объяснили, что ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни планировалось произвести установку экскурса историей нашей страны, но после волны общественного возмущения "творческую концепцию пересмотрят».

Об этом "Украинской правде" рассказал источник в ОП.

"Это должна была быть декорация для телевизионной съемки части торжеств 24 августа, которая не закрывала бы доступ к мемориальным табличкам. В этих декорациях планировалась съемка художественной постановки - исторический экскурс различными периодами истории Украины, от Киевской Руси до наших дней. После того декорацию должны были демонтировать. Но теперь творческая концепция будет пересмотрена", - пояснил он.

Напомним, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве , среди мемориала погибшим участникам Революции Достоинства, установили декорации для праздничной постановки. Что именно там предполагалось, долгое время было неизвестно, но монтировщики установили советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР . В Офисе президента рассказали, что инсталляция должна была показать периоды, которые прошла Украины к обретению независимости.

В КГГА заявили, что город не давал разрешения на установку там инсталляции. По плану там должно быть только возложение цветов.

На место также пришли представители Нацкорпуса, которые разбили часть декораций. Несколько активистов задержала полиция.