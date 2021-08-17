Разумков: Власть должна создать условия, чтобы ни у кого не возникало желания переезжать в другие страны

Спикер парламента прокомментировал призыв Зеленского к людям, которые считают временно оккупированные территории Украины роSSийскими, переезжать в РоSSию.

Разумков: Власть должна создать условия, чтобы ни у кого не возникало желания переезжать в другие страны
Фото: facebook/Слуга Народу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что украинская власть должна создать условия, чтобы ни у кого не возникало желания уехать в другие страны.

Об этом он заявил на брифинге в Полтавской области, передает "Интерфакс-Украина".

Так Разумков прокомментировал призыв президента Владимира Зеленского ко всем людям, которые хотят жить в РФ и считают временно оккупированные территории Украины роSSийскими, переезжать в РоSSию.

"Думаю, что нам надо сделать так, чтобы жители и Донбасса, и Крыма, и всей Украины чувствовали себя украинцами и точно никуда не хотели ехать. Это задача всей власти", - сказал Разумков.

Он отметил, что необходимо также вернуть тех граждан, которые искренне любят Украину, но выехали "не от хорошей судьбы" в страны ЕС, в РФ и другие страны.

"Надо возвращать, а для этого нужно создавать условия", - отметил Разумков.

Напомним, 5 августа в интервью на телеканале "Дом" Зеленский предложил жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые хотят жить в РоSSии, ехать в РоSSию. Он подчеркнул, что Донбасс "просто никогда" не будет роSSийской территорией, сколько бы времени он ни находился под роSSийской оккупацией.

"Люди на оккупированной территории Донбасса и Крыма должны понять - это не о том, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы меня поняли. Еще раз - это твоя родина, или ты гость? Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированном, и ты считаешь, что это дело правое, и нам в РоSSию, мы русские, - это большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет роSSийской территорией", - сказал президент.

Зеленский также призвал патриотов Украины, которые остались на Донбассе, верить и ждать освобождения.

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