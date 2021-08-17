В КГГА заявили, что не давали разрешения на советскую "инсталляцию" на Аллее Героев Небесной Сотни

Распоряжением к празднованию 30-летия Независимости Украины там предусмотрено только возложение цветов.

Киев не давал разрешения на установку инсталляций на Аллее Героев Небесной Сотни, где 17 августа начали монтировать предметы советского быта, которые закрывают портреты погибших.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что распоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов. Об этом сообщили в КГГА.

"Инспектор Департамента благоустройства КГГА сейчас находится на месте и ожидает от руководства Мемориала документов, на основании которых установили "инсталляцию", - отметил Кличко.

Он добавил, что руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована с ним.

В то же время директор музея Игорь Пошивайло сказал, что была устная договоренность, однако деталей они не знали.