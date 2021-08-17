Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе

Раненого в удовлетворительном состоянии доставили в больницу.

Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

В результате обстрела вооруженными формированиями РФ на Донбассе ранено украинского военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Север".

"Сегодня, 17 августа, вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Раненого защитника доставлено в лечебное учреждение, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Напомним, вчера в результате обстрела со стороны роSSийских оккупантов погиб украинский военный.

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