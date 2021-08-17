В Беларуси завели дело на девушку погибшего активиста Шишова после ее участия в митинге в Киеве

Ее обвиняют в призывах к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси.

Белорусские правоохранители завели дело на девушку найденного повешенным в Киеве соучредителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Божену Жолудь обвиняют в призывах к действиям, направленным на нанесение вреда нацбезопасности Беларуси, за ее высказывания на митинге в Киеве .

В пресс-службе следкома заявили, что девушка "призывала граждан к беспорядкам, сопровождающимся насилием и сопротивлением власти". Ч. 3 статья 361 УК Беларуси, которую инкриминируют девушке, предусматривает от двух до семи лет лишения свободы.

Вероятно, речь идет о ее фразе "мирным протестом мы ничего не решим".

Напомним, что утром 2 августа в Киеве исчез один из основателей общественной организации "Белорусский дом в Украине", ее директор, гражданин Беларуси, выходец из Гомеля Виталий Шишов. Утром 3 августа его нашли повешенным в парке со следами избиения на лице.

В организации убеждены, что смерть Шишова - "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного для режима белоруса", и заявили, что будут продолжать добиваться установления истины в гибели Виталия.

Шишов - один из основателей Белорусского дома в Украине. Он был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в августе и дальнейшего активного противостояния властям в Беларуси.

Национальная полиция рассматривает две версии смерти белорусского активиста Виталия Шишова - самоубийство и убийство, замаскированное под самоубийство.