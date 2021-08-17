Испанию на "Крымской платформе" будет представлять глава МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Буэно подтвердил, что будет представлять Испанию на инаугурационном саммите Крымской платформы. Кулеба поблагодарил его за это решение и отметил, что с нетерпением ждет испанского коллегу 23 августа в Киеве .

Министры также договорились начать подготовку к первому в истории украинско-испанских отношений визиту премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину.

Стороны обсудили подготовку к празднованию в 2022 году 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Испанией .

Буэно заверил в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.