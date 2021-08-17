Порошенко объявил патриотический флешмоб в соцсетях

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко призвал украинцев присоединиться к патриотическому флешмобу по случаю 30-летия Независимости - #здатніперемагати.

«30 лет Независимости - это прежде всего история наших украинских побед. Тех событий, благодаря которым мы утверждались как суверенное государство. За это время мы не просто создали свою государственность и ее институты. Мы показали себе и миру ту уникальную роль, которую украинцы играют в мире», - пишет Петр Порошенко в фейсбуке.

«Мы удивили весь мир своим украинским духом, когда выходили на Майдан в 2004 и в 2014 году, совместно борясь за ценности и цивилизационный европейский выбор. Мы, украинцы – великий народ настоящих победителей, которые умеют отстаивать свои ценности и защищать свою землю. Только с 2014 по 2019 годы мы смогли достойно противостоять оккупантам, которые пришли на нашу землю, и отвоевали две трети оккупированного Донбасса», - напомнил пятый президент.

Он заначив, что мы с нуля создали армию, флот, авиацию и запустили производство новейших видов оружия, в том числе и уникальных разработок ракетных комплексов. Кроме того, в Украине определились с окончательным геополитическим выбором – быть членами ЕС и НАТО – и закрепили его в Конституции, а также стали ассоциированным членом ЕС и получили безвизовый режим.

Украинский паспорт, по словам политика, стал 37-м в мире.

«Мы восстановили историческую справедливость и получили независимость украинской церкви от РоSSии. Мы впервые отдали полномочия и деньги в регионы, начав децентрализацию – создания Украины как государства общин по европейскому образцу», - написал Петр Порошенко.

«Мы дали толчок украинскому книгопечатанию, кино и музыкальной индустрии, лишились коммунистических идолов и начали новую политику национальной исторической памяти. Это все – наши крупные украинские победы, которые мы сделали вместе. Но я уверен, наши главные победы впереди», - убежден Петр Порошенко.

«Предлагаю вспомнить сейчас те события, которые наполняли нас гордостью за Украину, и напомнить всем, что мы способны побеждать!», - призвал экс-президент и предложил пользователям соцсетей ставить хэштеги #30роківперемог #здатніперемагати.