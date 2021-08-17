Зеленский начал искать замену Тупицкому в КСУ
Президент создал конкурсную комиссию и определил ее состав.
Президент Владимир Зеленский подписал указ №365/2021 о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда по квоте президента Украины.
Об этом сообщается на сайте президента.
Этим указом утверждено положение о проведении конкурса и персональный состав комиссии, которой поручается провести конкурс. В ее состав вошли семь юристов, в том числе директор Европейской организации публичного права Спиридон Флогаитис, член совещательного органа ЕС по вопросам отбора судей Мирослав Выжиковски и судья Федерального суда претензий США Богдан Футей.
Президент Украины назначает треть состава Конституционного Суда - шесть судей.
Судей Владимира Мойсика, Василия Лемака, Виктора Колесника и Сергея Головатого назначил предыдущий президент Петр Порошенко.
Еще двое - Александр Тупицкий и Александр Касминин - были назначены Виктором Януковичем.
В марте 2021 года Владимир Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина, но Верховный Суд признал это решение президента противоправным.
Дело еще будет рассматривать Большая палата Верховного Суда.
Независимо от окончательного решения, Тупицкий должен покинуть пост через несколько месяцев. Он был назначен в мае 2013 года, а срок полномочий судьи КСУ составляет девять лет. Касминин является судьей КСУ с сентября 2013 года.