Зеленский начал искать замену Тупицкому в КСУ

Президент создал конкурсную комиссию и определил ее состав.

Зеленский начал искать замену Тупицкому в КСУ
Фото: facebook/Конституційний Суд України

Президент Владимир Зеленский подписал указ №365/2021 о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда по квоте президента Украины.

Об этом сообщается на сайте президента.

Этим указом утверждено положение о проведении конкурса и персональный состав комиссии, которой поручается провести конкурс. В ее состав вошли семь юристов, в том числе директор Европейской организации публичного права Спиридон Флогаитис, член совещательного органа ЕС по вопросам отбора судей Мирослав Выжиковски и судья Федерального суда претензий США Богдан Футей.

Президент Украины назначает треть состава Конституционного Суда - шесть судей.

Судей Владимира Мойсика, Василия Лемака, Виктора Колесника и Сергея Головатого назначил предыдущий президент Петр Порошенко.

Еще двое - Александр Тупицкий и Александр Касминин - были назначены Виктором Януковичем.

В марте 2021 года Владимир Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина, но Верховный Суд признал это решение президента противоправным.

Дело еще будет рассматривать Большая палата Верховного Суда.

Независимо от окончательного решения, Тупицкий должен покинуть пост через несколько месяцев. Он был назначен в мае 2013 года, а срок полномочий судьи КСУ составляет девять лет. Касминин является судьей КСУ с сентября 2013 года.

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