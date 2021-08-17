Разумков ответил Данилову: в СНБО пока нет олигархов, и не хочется, чтобы появились

"Давайте писать законы так, чтобы в СНБО не появлялись олигархи".

?Разумков ответил Данилову: в СНБО пока нет олигархов, и не хочется, чтобы появились
Фото: rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков продолжил полемику с секретарем СНБО Алексеем Даниловым по поводу закона об олигархах, пишет "Интерфакс-Украина".

Ранее спикер несколько раз говорил, что в СНБО может возникнуть конфликт интересов: если кто-то из членов Совбеза находится в коррупционных отношениях с большим бизнесом, он может не проголосовать за включение его владельца в список олигархов. В ответ на это Данилов сказал, что не видит конфликта интересов и попросил Разумкова сказать, кого он считает олигархом в СНБО.

Спикер во время посещения Сорочинской ярмарки в Полтавской области 17 августа сказал, что в СНБО нет олигархов.

"Давайте писать законы так, чтобы в СНБО не появлялись олигархи - это главная цель - и моя, и коллег из парламента. Я уверен, что и секретарь СНБО нас в этом поддержит. А манипулировать тем, что там кто-то есть ... пока нет, и мне очень не хотелось бы, чтобы там появились. А тем более, мне не хотелось бы, чтобы там были люди, которые даже гипотетически могут в будущем отстаивать чьи-то интересы", - сказал Разумков.

Спикер Верховной Рады настаивает, что в положении законопроекта о деолигархизации содержится конфликт интересов.

Он пояснил, что действие этого закона распространяется на две категории граждан - на представителей власти и на так называемых крупных бизнесменов, которые теоретически могут попасть в список олигархов. "И когда одна из сторон будет принимать решение, кто входит, а кто не входит в этот процесс, - я хотел бы напомнить и господину Данилову, и своим коллегам, что в СНБО входят все представители власти, - это можно считать конфликтом интересов", - сказал Разумков.

Напомним, что законопроект об олигархах уже прошел первое чтение.

Он предусматривает создание реестра олигархов по решению СНБО, ограничение их влияния на СМИ и предоставление "деклараций" о контактах с олигархами.

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