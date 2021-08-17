В Кабуле остаются посольства только Пакистана, Китая и РоSSии

По словам роSSийского посла, ситуация в Афганистане при талибах лучше, чем при президенте Гане.

В столице Афганистана остаются дипломатические представительства трех стран - РоSSии, Китая и Пакистана. Индия стала последней страной, которая эвакуировала свое посольство в Кабуле, передает ВВС.

Специальный рейс доставил посла страны и других сотрудников назад в Индию.

"В свете превосходящих обстоятельств было решено, что наш посол в Кабуле и его подчиненные из Индии вернутся в Индию немедленно", - заявил в твиттере представитель министерства иностранных дел Индии Аримдам Баґчи.

РоSSия ранее заявила, что эвакуирует сотрудников своего посольства лишь частично. Посол РоSSии Дмитрий Жирнов заявил, что планирует встретиться с представителями "Талибана" для обсуждения вопросов безопасности сотрудников дипмиссии. По словам роSSийского посла, ситуация в Афганистане при талибах лучше, чем при президенте Гане.

Посольство Китая в Афганистане прокомментировало свои дальнейшие планы, но предупредило местных китайских жителей "уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью".

Как сообщалось, представители движения "Талибан", которые захватили власть в Афганистане, объявили всеобщую амнистию для бывших чиновников. Кроме того, талибы призвали чиновников к восстановлению работы в госучреждениях.

Вместе с тем представитель движения Сухайл Шахин заявил, что "Талибан" не допустит в стране самосуда, и все политические наказания, в том числе казни и ампутации конечностей, будут применяться только по решению шариатского суда.