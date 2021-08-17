Киевские фотокоры вышли на акцию протеста из-за избиения журналиста "Букв"

Представители СМИ требуют приговоров для нападающих.

Киевские фотокоры вышли на акцию протеста из-за избиения журналиста "Букв"
Фото: Макс Требухов

Фоторепортеры киевских изданий во вторник, 17 августа, вышли на акцию протеста в Министерство внутренних дел из-за нападения на журналиста "Букв" Александра Кужельного.

Как сообщает корреспондент LB.ua, с начала этого года в целом в Украине произошло не менее 10 подобных нападений.

"Как мы знаем из практики, правоохранители не слишком любят начинать уголовные производства именно по журналистским статьям - 171 или 345-1 Уголовного кодекса. Еще меньше этих дел доходит до судов. А осуждение нападающих к реальным наказаниям - это скорее исключение из правил. Истории наших коллег Сергея Нужненко, Владислава Красинского, Дмитрия Реплянчука, журналистов Bihus.Info, коллег из проекта «Схемы» и десятков других по всей стране только доказывают это: за угрозы, уничтожение имущества, избиения журналистов почти никогда не наступает уголовная ответственность", - говорится в заявлении журналистов.

Они требуют от Национальной полиции расследовать все случаи нападений на журналистов и передавать их в суд.

"Мы требуем реального наказания для тех, кто препятствует работе журналистов. Мы убеждены: пока нет, приговоров для нападающих - журналистика и журналисты в серьезной опасности. Ведь безнаказанность порождает только безнаказанность", - говорится в заявлении.

Напомним, Александра Кужельного избили 14 августа после митинга представителей столичной организации партии "Национальный корпус". Несколько человек догнали его и начали в агрессивной форме требовать удалить сделанные им фотографии.

По факту избиения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Нападавшие в присутствии лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого извинились перед фотокорром, после чего полиция сообщила им о подозрении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Один из раненых вчера на Донбассе военных умер в больницеОдин из раненых вчера на Донбассе военных умер в больнице
Из-за хаоса в аэропорту Афганистана погибли пять человек
Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины"
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за хаоса в аэропорту Афганистана погибли пять человек
Двум мужчинам, которые избили журналиста "Букв", сообщили о подозренииДвум мужчинам, которые избили журналиста "Букв", сообщили о подозрении
В Киеве после акции националистов на Банковой избили журналистаВ Киеве после акции националистов на Банковой избили журналиста
Возбуждено дело из-за травмирования правоохранителей во время акции протестаВозбуждено дело из-за травмирования правоохранителей во время акции протеста
Послы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в АфганистанеПослы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в Афганистане
"УДАР" Кличко предлагает направить деньги от МВФ на поддержку бизнеса, пострадавшего из-за карантина"УДАР" Кличко предлагает направить деньги от МВФ на поддержку бизнеса, пострадавшего из-за карантина
Латвия вслед за Литвой объявила чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью из-за мигрантовЛатвия вслед за Литвой объявила чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью из-за мигрантов
МИД вызвал и.о. посла Беларуси из-за заявлений Лукашенко на пресс-конференцииМИД вызвал и.о. посла Беларуси из-за заявлений Лукашенко на пресс-конференции
У экс-директора львовского Музея книги арестовали квартиру из-за потери старинных книг почти на 6 млн грнУ экс-директора львовского Музея книги арестовали квартиру из-за потери старинных книг почти на 6 млн грн
В Афганистане убили главу радио и похитили журналистаВ Афганистане убили главу радио и похитили журналиста
Последние новости
Подгружаем последние новости