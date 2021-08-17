Киевские фотокоры вышли на акцию протеста из-за избиения журналиста "Букв"

Фоторепортеры киевских изданий во вторник, 17 августа, вышли на акцию протеста в Министерство внутренних дел из-за нападения на журналиста "Букв" Александра Кужельного.

Как сообщает корреспондент LB.ua, с начала этого года в целом в Украине произошло не менее 10 подобных нападений.

"Как мы знаем из практики, правоохранители не слишком любят начинать уголовные производства именно по журналистским статьям - 171 или 345-1 Уголовного кодекса. Еще меньше этих дел доходит до судов. А осуждение нападающих к реальным наказаниям - это скорее исключение из правил. Истории наших коллег Сергея Нужненко, Владислава Красинского, Дмитрия Реплянчука, журналистов Bihus.Info, коллег из проекта «Схемы» и десятков других по всей стране только доказывают это: за угрозы, уничтожение имущества, избиения журналистов почти никогда не наступает уголовная ответственность", - говорится в заявлении журналистов.

Они требуют от Национальной полиции расследовать все случаи нападений на журналистов и передавать их в суд.

"Мы требуем реального наказания для тех, кто препятствует работе журналистов. Мы убеждены: пока нет, приговоров для нападающих - журналистика и журналисты в серьезной опасности. Ведь безнаказанность порождает только безнаказанность", - говорится в заявлении.

Напомним, Александра Кужельного избили 14 августа после митинга представителей столичной организации партии "Национальный корпус". Несколько человек догнали его и начали в агрессивной форме требовать удалить сделанные им фотографии.

По факту избиения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Нападавшие в присутствии лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого извинились перед фотокорром, после чего полиция сообщила им о подозрении.