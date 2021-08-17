Половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок, - опрос

Почти половина украинцев считают, что личные качества Владимира Зеленского не соответствуют должности президента Украины, и не хотят, чтобы он баллотировался на второй срок.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центром Разумкова.

Социологи интересовались у респондентов мыслью о том, соответствуют ли качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского должности президента Украины.

47,5% участников опроса сказали, что в большей степени не отвечают. 17,6% считают, что отвечают, а 27,5% - что соответствуют и не соответствуют в равной степени.

42,2% опрошенных оценили результаты деятельности Зеленского на посту президента Украины преимущественно негативно, 13,9% - преимущественно положительно, а 39,8% отмечают, что есть как отрицательные, так и положительные результаты.

На вопрос "Если бы Владимир Зеленский заявил о том, что он на следующих президентских выборах повторно баллотироваться на пост Президента Украины, как бы Вы к этому отнеслись?" 21,9% ответили что, отнеслись бы к этому положительно, 48% - отрицательно, 18,5% - безразлично, а остальные затруднились ответить.

Исследование проводилось с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что это уже второй подобный опрос. В марте 47% украинский сказали, что личные качества Зеленского не соответствуют должности президента