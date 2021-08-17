Нардепам могут запретить обсуждение с РФ ситуации в ОРДЛО и Крыму без согласования с президентом

На сайте Рады появился текст законопроекта о переходном периоде в ОРДЛО и Крыму.

Нардепам могут запретить обсуждение с РФ ситуации в ОРДЛО и Крыму без согласования с президентом
Фото: Михаил Палинчак

На сайте Верховной Рады появился текст инициированного Кабинетом министров проекта Закона Украины относительно государственной политики переходного периода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Проект закона №5844 "Об основах государственной политики переходного периода" внесли в парламент 9 августа. Сейчас он находится на этапе ознакомления в Комитете по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Согласно тексту документа, он предусматривает запрет для народных депутатов обсуждать с РФ ситуацию в ОРДЛО и Крыму. Так, не допускается установление связей и взаимодействие народных депутатов, депутатов местных советов, органов местного самоуправления с чиновниками РоSSийской Федерации.

В частности, запрещается обсуждение вопросов, связанных с преодолением последствий вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины, без полномочия на это от президента Украины.

Кроме того, документ упорядочивает и осовременивает действующую профильную терминологию, вводит понятия, раскрывающие его новеллы, в частности, термины "переходная юстиция", "конвалидация", "временная оккупация", "оккупационные силы и оккупационные службы РоSSийской Федерации", "политико-дипломатические и санкционные меры", "телефонная линия", "прочный мир", "реинтеграция временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей".

Ранее вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что в проекте закона о государственной политике переходного периода отказались от использования понятия "коллаборационист". В МинВОТ считают, что люди на оккупированной территории в большинстве своем являются заложниками.

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