МИД назвал задержания в Крыму провокацией накануне Крымской платформы

РоSSия в очередной раз применяет репрессии для вытеснения крымских татар из оккупированного полуострова.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний жителей различных районов оккупированного Крыма 17 августа.

"РоSSийская Федерация в очередной раз использует свой репрессивный аппарат для преследования и запугивания представителей нелояльно настроенного крымскотатарского народа, подавления свободы вероисповедания, вытеснения коренного народа - крымских татар из оккупированного полуострова", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте украинского МИД .

В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что в соответствии с нормами международного права РоSSийская Федерация как государство-оккупант обязана немедленно прекратить политические репрессии против местного населения временно оккупированного ею Крымского полуострова.

Украина требует от РоSSии немедленно освободить задержанных сегодня пятерых человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины.

"Призываем международное сообщество продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усилить давление на РФ для прекращения им грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированной ею Автономной Республики Крым и города Севастополь, в частности в рамках инициированного Украиной нового международного формата - Крымская платформа. Рассматриваем указанные незаконные обыски и задержания как провокацию накануне инаугурации саммита Крымской платформы", - отмечают в МИД .

Как сообщалось, после проведения обысков в домах крымских татар в Симферопольском и Бахчисарайском районах временно оккупированной РФ Автономной Республики Крым и в Балаклавском и Нахимовском районах города Севастополя были незаконно задержаны пятеро граждан Украины, все - крымские татары: имам Раиф Февзиев и активисты Рустам Мурасов, Рустем Таиров, Джеббар Бекиров и Заур Абдуллаев.

Напомним, саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа 2021 года.

На саммите примут меморандум, который будет открытым для последующего присоединения государств, не смогших принять участие в учредительном саммите. В документе выложат видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма.

Участие в саммите примут представители более 40 стран.